12 проектов жителей Иркутской области вошли в топ-1000 форума «Сильные идеи для нового времени»

«Интересно отметить, что большинство представленных идей прошли в топ-1000. Это говорит о том, что мнение экспертов на тему актуальности идей схоже с видением Правительства Иркутской области. Конечно, мы рассчитываем и в этом году, уже в третий раз, презентовать идею Президенту. В любом случае со всеми этими проектами будет проведена работа по поиску для них подходящих мер поддержки не только на федеральном, но и на региональном уровне», — сказал Игорь Кобзев.