День Святого Валентина: 14 февраля в Новосибирской области заключат 115 браков

В Новосибирской области сыграют 115 свадеб в день святого Валентина 14 февраля. Это вдвое больше, чем в прошлую среду, 7 февраля. Ровно столько заявлений на регистрацию брака было подано в ЗАГСы региона по сообщению сайта «МК в Новосибирске». 82 брака от общего числа заявок по области приходится на Новосибирск.
В Управлении по ЗАГСу пояснили, что в связи с «Днем святого Валентина» 14 февраля в новосибирских ЗАГСах не будет особой праздничной обстановки и антуража. Вместо этого отмечается российский аналог праздника — День любви семьи и верности, который приходится на 8 июля.
Тем не менее, многие пары выразили желание зарегистрировать брак именно 14 февраля. Количество поданных заявлений на эту дату значительно превышает число в другие среды февраля.
Так, если 14 февраля запланировано 82 регистрации, то в среду, 7 февраля, было составлено 37 записей актов о заключении брака. На следующую среду, 21 февраля, поступило 73 заявления. Но максимальное число свадеб в феврале запланировано на 28 число — представлено 98 заявлений.
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