День Святого Валентина: 14 февраля в Новосибирской области заключат 115 браков

В Новосибирской области сыграют 115 свадеб в день святого Валентина 14 февраля. Это вдвое больше, чем в прошлую среду, 7 февраля. Ровно столько заявлений на регистрацию брака было подано в ЗАГСы региона по сообщению сайта «МК в Новосибирске». 82 брака от общего числа заявок по области приходится на Новосибирск.