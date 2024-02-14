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МЧС предупреждает о сильном ветре в Красноярском крае 15 февраля

15 февраля в районах Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с и метель.
Источник: МЧС РФ

Спасатели предупреждают о сильном ветре в районах Красноярского края. Об этом сообщили в МЧС.

По прогнозу Гидрометцентра, 15 февраля в южных и центральных районах Красноярского края ожидается очень сильный западный ветер с порывами 15−20 м/с, а местами более 25 м/с. Помимо ветра, ожидается метель.

В МЧС советуют при сильном ветре не приближаться к рекламным щитам и не находиться вблизи строящихся зданий, заборов.

При такой погоде желательно без необходимости не выходить на улицу.

Ранее сообщалось о том, что на выходных в Красноярске был побит исторический температурный рекорд.

МЧС