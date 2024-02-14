МЧС предупреждает о сильном ветре в Красноярском крае 15 февраля

Спасатели предупреждают о сильном ветре в районах Красноярского края. Об этом сообщили в МЧС.
По прогнозу Гидрометцентра, 15 февраля в южных и центральных районах Красноярского края ожидается очень сильный западный ветер с порывами 15−20 м/с, а местами более 25 м/с. Помимо ветра, ожидается метель.
В МЧС советуют при сильном ветре не приближаться к рекламным щитам и не находиться вблизи строящихся зданий, заборов.
При такой погоде желательно без необходимости не выходить на улицу.
Ранее сообщалось о том, что на выходных в Красноярске был побит исторический температурный рекорд.