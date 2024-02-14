Учеников второй смены перевели на дистанционку в Астане

По данным синоптиков из «Казгидромета», 14 февраля в столице ожидается облачная погода с временами осадков (дождь, снег), метелью и гололедицей. Скорость ветра составит 9−14 м/с, с порывами до 15−20 м/с, а ночью местами могут достигать 23 м/с. Температура воздуха прогнозируется от 8 до 10 градусов ниже нуля ночью и от 0 до 2 градусов ниже нуля днем, с дальнейшим понижением.