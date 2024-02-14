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Учеников второй смены перевели на дистанционку в Астане

Из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0−9 классов второй смены перевели на дистанционное обучение, сообщает El.kz.
Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 60% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: EL.kz

Управление образования столицы объявило, что с 14 февраля 2024 года учащиеся 0−9 классов второй смены будут обучаться в дистанционном формате из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным синоптиков из «Казгидромета», 14 февраля в столице ожидается облачная погода с временами осадков (дождь, снег), метелью и гололедицей. Скорость ветра составит 9−14 м/с, с порывами до 15−20 м/с, а ночью местами могут достигать 23 м/с. Температура воздуха прогнозируется от 8 до 10 градусов ниже нуля ночью и от 0 до 2 градусов ниже нуля днем, с дальнейшим понижением.

образование