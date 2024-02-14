Стоянки в центре, парковки на въезде и одностороннее движение. Как власти планируют избавляться от пробок в столице

В-третьих, чтобы мотивировать приезжающих в Ташкент владельцев автомобилей пользоваться общественным транспортом и облегчить им пересадку на автобусы и метро, планируется создать пять многоэтажных паркингов при въезде в Ташкент. Они могут появиться около станций метро «Рохат», «Куйлюк», «Беруни», «Янгихаёт» и на массиве ТТЗ.