Стоянки в центре, парковки на въезде и одностороннее движение. Как власти планируют избавляться от пробок в столице

Программа развития системы общественного транспорта Ташкента на 2024 год, которую Минтранс передал в хокимият столицы, предлагает решения для снижения потока автомобилей на дорогах, сокращения пробок и беспрепятственного движения автобусов.
Во-первых, Минтранс предлагает реконструировать три магистрали столицы общей протяженностью 34,5 километра. Это участок улиц Шота Руставели — Шахрисабз — Янги Сергели длиной 15,2 километра, улица Амира Темура длиной 10,7 километра и участок улиц Самарканд Дарвоза — Караташ — Бешкайрагач длиной 8,6 километра.
Во-вторых, для того чтобы снизить помехи для общественного транспорта от автомобилей, припаркованных на дорогах, ведомство предполагает задействовать для организации платных парковок следующие улицы столицы: Глинки, Братиславская, Мирабадская, Авлиё-ота, Тараса Шевченко, Моштабиб, Саида Барака, Фидокор (2 участка), Садыка Азимова, Шахрисабз, Якуба Коласа, Узбекистон овози, Хамида Алимжана, Истиклол, Яхьё Гулямова, тупик Олой бозори, Шастри, Тойтепа, 3-й переулок Ниязбекской, Ниязбекская, Кары Ниязова, Матбуотчилар, Зарафшан, Бухара, Махатма Ганди, Нуронийлар, Лашкарбеги и Усмана Носира (2 участка).
За счет этого предполагается создать свыше 2 600 парковочных мест.
В-третьих, чтобы мотивировать приезжающих в Ташкент владельцев автомобилей пользоваться общественным транспортом и облегчить им пересадку на автобусы и метро, планируется создать пять многоэтажных паркингов при въезде в Ташкент. Они могут появиться около станций метро «Рохат», «Куйлюк», «Беруни», «Янгихаёт» и на массиве ТТЗ.
Минтранс также предлагает построить стоянки около шести станций метрополитена с высоким пассажиропотоком — «Туркистон», «Алмазар», «Чиланзар», «Чорсу», «Пахтакор» и «Дустлик». Все предполагаемые парковки и стоянки займут 68 тысяч квадратных метров и будут рассчитаны на более 4 800 автомобилей.
«Многоэтажные паркинги планируется создать на участках, которые сейчас пустуют или уже используются под парковки. По каждому объекту будут разработаны отдельные проекты совместными усилиями хокимията города, Минстроя и Научно-исследовательского института проектирования и градостроительства», — пояснили в пресс-службе Минтранса.
В-четвертых, для оптимизации движения общественного транспорта Минтранс предлагает ввести одностороннее движение на 21 улице столицы. Ведомство считает, что это позволит снизить загрузку на 16 перекрестках на 25%.
Что нужно делать для предотвращения транспортного коллапса, охватившего Ташкент, в прошлом году также рассказали местные урбанисты.