Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 15 февраля

15 февраля у православных христиан важный день — Сретение Господне. Верующие воспринимают его как сближение с Богом. В народе же считали дату переходом от зимы к весне.
С серединой февраля у наших предков было связано немало традиций и запретов. Чтобы не навлечь на себя беду, люди на Руси старались принимать во внимание известные им приметы. Многие из этих неписаных правил касались достатка и денежной удачи.
Народные приметы на 15 февраля: что нельзя делать
Одна из важных примет 15 февраля в старину была связана с долгами. Согласно поверьям, в этот день не стоит занимать у кого-либо деньги и давать кому-то на время даже небольшую сумму также не рекомендуется. Тому, кто ослушается, может грозить нищета. В нужде придется провести целый год.
Найденные вами на улице купюры или кошелек счастья вам не принесут и финансовое положение не улучшат. Если на Сретение вам повезет заметить на дороге сумку или банкноты, лучше не прикасайтесь к ним: на них может быть порча. Сами не заметите, как вместе с находкой получите чужие проблемы. Особенно опасными с этой точки зрения на Руси считались вещи, брошенные кем-то на перекрестке.
Как ни странно, добрым знаком в старину считалась потеря денег. Лишившись по собственной неосмотрительности небольшой суммы 15 февраля, человек не расстраивался. Он знал, что в ближайшее время он обязательно разбогатеет.
А вот любые ссоры и недопонимания из-за финансов в этот день являются нежелательными. Поссорившись с человеком, вы долго не сможете наладить отношения, а кошелек ваш опустеет в течение недели.
Чтобы к телу не прилипли болезни, 15 февраля лучше не мыться. Существовало поверье, что в этот день вода может смыть с человека защиту от хворей. Не стоит стричь ногти и менять прическу, если не хотите жизнь свою укоротить.
Беды и недуги могут грозить тому, кто на Сретение возьмется за уборку. Домашние дела стоит отложить на сутки, если верите в приметы. Аналогичное правило касается и рукоделия.
Мусор в этот день также выносить не стоит. Вместе с ним можно лишиться благополучия и достатка.
Народные приметы на 15 февраля: что можно делать
15 февраля лучше провести дома. День считается благоприятным для общения с близкими. Вы сможете лучше узнать о том, что тревожит или радует ваших родных, помочь детям с учебой.
Можно посетить церковь, попросить заступников о помощи в мирских делах.
Так или иначе, далеко от дома лучше не уезжать. Путешествия и командировки, скорее всего, окажутся неудачными.
Чтобы улучшить материальное положение, наши предки складывали около сретенских свечей монеты. Для того, чтобы год не голодать и нужды не знать, 15 февраля люди приглашали гостей и накрывали на стол. Считалось, что тогда все семьи, разделившие кров и хлеб, горя знать не будут.
Хорошо, если на Сретение у вас получится помочь нуждающимся, например, подать милостыню. Все добро вернется к вам в тройном размере. Увидев бездомного пса, обязательно покормите его. За вашу щедрость судьба пошлет вам счастливый случай, не исключено, что в ближайшее время вы станете обладателем крупной суммы.
Приметы о погоде на 15 февраля
Наблюдение за природой помогало нашим предкам в составлении прогнозов погоды. На Сретение они получали от ветра, звезд и снега подсказки о том, каким будет урожай в этом году.
Большое количество облаков считалось в старину добрым знаком. Люди рассчитывали, что хлеба будет много.
На богатый урожай яблок, согласно наблюдениям наших предков, указывает сильный ветер. А вот если начнется метель, то год будет неурожайным.
Звездное небо сулит резкое похолодание. Туман ближе к ночи обещает потепление.
Именинники 15 февраля
15 февраля именины отмечает Василий.