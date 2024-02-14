Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 15 февраля

Найденные вами на улице купюры или кошелек счастья вам не принесут и финансовое положение не улучшат. Если на Сретение вам повезет заметить на дороге сумку или банкноты, лучше не прикасайтесь к ним: на них может быть порча. Сами не заметите, как вместе с находкой получите чужие проблемы. Особенно опасными с этой точки зрения на Руси считались вещи, брошенные кем-то на перекрестке.