Чем холоднее на улице, тем больше людей на целый день остаются без электричества: В сотнях квартир в Кишиневе отключат свет — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных в Кишиневе в среду, 14 февраля 2024, отключениях электричества.
Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Ботаника.
бул. Дачия, 71/1, 71/2 — с 09:00 до 17:00.
Буюканы.
ул. Бариера Скулень, 1/1, 2/1, 2/2, пер. Бариера Скулень, 1, 1A, 3, 2−10, 9001, Каля Ешилор, 29, 29/2, 31, 33, 33/2, 33/3, 35, 37, 37/2, 39, 39/1, 41, 41A, B, V, 41/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 45−47, 47/2, 999, Друмул Кручий, 22−24, 32, 36, 38A, 47, 63, 66−88, 73−87, 94, 99/1, Цэриний, 62−80, 63−73,73A — с 09:30 до 17:00.
Чеканы.
ул. Варница, 2/2, ул. Узинелор, 16/2, 64, 78A — с 09:00 до 14:00;
ул. И. Репина, 1−19, 2−6, 10, Н. Григореску, 1−9, 2−18, 18A, Отоваска, 1−7, 10, 11, Подул Ыналт, 22/1, Узинелор, 162 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка.
Московский проспект 12, 12/4, Студенцилор 10/2, 12/3 — с 09:00 до 13:00.