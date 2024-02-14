В МЧС прокомментировали закрытие переправы с Ольхона в Иркутской области

— Внимание всем! На официальной ледовой переправе с Ольхона на озере Байкал поднялся лед. На одной из полос для движения образовался разлом! — такое сообщение распространило региональное МЧС 12 февраля.
Разлом льда — дело серьезное, поэтому переправу пришлось временно закрыть для проезда. Сейчас представители МЧС ее тщательно проверяют, обследуют.
— На сегодняшний день, 14 февраля, переправа с Ольхона не открыта, — прокомментировали «КП-Иркутск» в пресс-службе областного ведомства.
На волнующий жителей вопрос «а когда же откроют?», ответа пока, увы, нет. Одно известно точно: безопасность превыше всего. Тем более, что это не первый такой случай.
— Разлом льда произошёл здесь со сдвижением ледового поля! Протяженность трещины большая. Рыбаки-слюдянцы говорят, что лед трескался и напоминал землетрясение: "Рвануло так, будто сто пушек канонадой, — рассказали в МЧС 11 февраля.
Отправляясь порыбачить нужно помнить, что обратно этой же дорогой можно не вернуться, ведь трещины на льду образуются ежедневно. Ширина разлома может достигать нескольких метров, предупреждают спасатели.
На сегодняшний день в Иркутской области работают 68 ледовых переправ. С их полным перечнем можно ознакомиться здесь.