Самый солнечный день в Петербурге сменился шустрым циклоном. Обещают снег

Что же до сегодняшнего дня, то к городу идет циклон со снегом. Его ждали к ночи, потом к вечеру 14 февраля, но теперь понятно, что до прихода несколько часов. «Атмосферное давление над нами высокое — 769 мм рт. ст. и всё ещё продолжает повышаться. Ветер восточный, юго-восточный, довольно свежий, но всё это не мешает облачности со снегом натекать на территорию Ленинградской области», — сообщил синоптик и добавил, что температура немного повысилась, до −10 градусов днем. 15 февраля еще немного потеплеет.