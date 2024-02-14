Самый солнечный день в Петербурге сменился шустрым циклоном. Обещают снег

Облачную погоду и осадки в виде снега обещает жителям Петербурга главный синоптик города Александр Колесов. Он также отметил февральский солнечный рекорд и областные особенности.
О погоде 14 февраля глава регионального отделения Гидрометцентра сообщает в своем телеграм-канале. Специалист отметил, что накануне был самый солнечный за февраль день — звезда была видна горожанам 5,4 часа. Также Колесов обратил внимание на разброс температур в Ленобласти — разница между северо-востоком и юго-западом составила почти 20 градусов. К примеру, в Луге было −5, а в Вознесенье −26.
Что же до сегодняшнего дня, то к городу идет циклон со снегом. Его ждали к ночи, потом к вечеру 14 февраля, но теперь понятно, что до прихода несколько часов. «Атмосферное давление над нами высокое — 769 мм рт. ст. и всё ещё продолжает повышаться. Ветер восточный, юго-восточный, довольно свежий, но всё это не мешает облачности со снегом натекать на территорию Ленинградской области», — сообщил синоптик и добавил, что температура немного повысилась, до −10 градусов днем. 15 февраля еще немного потеплеет.