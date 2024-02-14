Арктическе вторжение принесет в Самарскую область морозы до минус 31 градуса

Как сообщает Центр ФОБОС, в европейской части страны на неделе, начавшейся 12 февраля, усиливается арктический антициклон. По информации синоптиков Приволжского УГМС, жители Самарской области его влияние ощутят во второй половине недели.
Осадки прекратятся, а атмосферное давление поднимется до 767−771 мм рт. ст., что на 19−21 пункта выше нормы для региона.
Ночью 15 февраля 2024 года прогнозируется минус 20−25 градусов, местами до минус 31 градуса. Слабый ветер. Днем — до минус 14−19 градусов.
Примерно такая же погода ожидается 16, 17 и 18 февраля, к концу недели минус 31 градус ночью уже не прогнозируют, а днем температура повысится до минус 13−18 градусов.