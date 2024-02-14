В Новосибирске метель вызвала трехкилометровую пробку на Октябрьском мосту

В Новосибирске засняли плотную метель в центре города — она ухудшила видимость на дорогах. Очевидцы сообщили, что метель вызвала рост пробок и цен на такси в среднем на 80 рублей.
По данным сервиса 2ГИС, уровень пробок в обеденное время вырос до 6 баллов, пробка длинной 3 километра сковала Октябрьский мост, часть улицы Немировича Данченко и съезды на улицу Большевистская.
— Кого ругать в данной ситуации — снег? Или американцы виноваты?, — пишут водители.
По данным Западно-Сибирского УГМС днем в Новосибирске переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Синоптики предупредили о гололедице и снежных заносах.