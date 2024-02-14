Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Приморье

«Как сообщает Примгидромет, ночью и днем 15 февраля во Владивостоке ожидается северный, северо-западный ветер, 11−16 м/с. Во второй половине ночи и в начале дня есть вероятность порывов до 17−20 м/с», — сообщили в ведомстве.
В крае вновь ожидается похолодание. По данным синоптиков, днем температура воздуха понизится на 8−10 градусов. В связи с изменениями погодных условий ожидается разрушение ледового покрытия на водоемах, откалывание и движение льдин.
Напомним, в выходные теплая погода вернется в Приморье. По прогнозу синоптиков, в крае ожидаются плюсовые температуры. Теплее всего будет в воскресенье, в некоторых районах воздух прогреется до +15 градусов.