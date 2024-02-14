Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Приморье

«Как сообщает Примгидромет, ночью и днем 15 февраля во Владивостоке ожидается северный, северо-западный ветер, 11−16 м/с. Во второй половине ночи и в начале дня есть вероятность порывов до 17−20 м/с», — сообщили в ведомстве.