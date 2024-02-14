Боялись погибнуть под лавиной: прихожане хабаровского храма попросили МЧС о помощи

Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю из села Ракитное помогли прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы в Хабаровске. Они очень переживали за свои жизни и здоровье, поэтому обратились за помощью к специалистам.
— Зима выдалась снежная, а с наступлением оттепели тяжелый снежный наст стал угрожать обрушением кровли храма. В целях недопущения этого, мы обратились за помощью к спасателям МЧС России, — рассказал помощник председателя приходского совета Александр Постоев.
Спасатели не раз помогали служителям храма. Вот и на этот раз не стали отказывать. Несколько дней, используя альпинистское снаряжение и знания по правилам безопасности, они очистили крышу храма от нескольких килограммов снега.
Представители храма отметили, что работа была проделана колоссальная. С ней специалисты справились прекрасно. Прихожане поблагодарили спасателей и их руководителей.