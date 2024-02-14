Московские молодожены назвали самые романтичные места для признания в любви

«В столичных дворцах бракосочетания молодоженам было предложено пройти опрос о романтичных местах Москвы. В ходе опроса выяснилось, что 20% пар считают парки Москвы идеальным местом для признания в любви. У 30% респондентов в столичных парках прошло первое свидание. Более 12,5% опрошенных считают самым романтичным местом для признания в любви башни делового центра “Москва-Сити” и еще около 10% посчитали, что красиво признаться в любви можно на набережных Москвы-реки и на Живописном и Парящем мосту», — приводятся в сообщении слова начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.