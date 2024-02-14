Московские молодожены назвали самые романтичные места для признания в любви

«В столичных дворцах бракосочетания молодоженам было предложено пройти опрос о романтичных местах Москвы. В ходе опроса выяснилось, что 20% пар считают парки Москвы идеальным местом для признания в любви. У 30% респондентов в столичных парках прошло первое свидание. Более 12,5% опрошенных считают самым романтичным местом для признания в любви башни делового центра “Москва-Сити” и еще около 10% посчитали, что красиво признаться в любви можно на набережных Москвы-реки и на Живописном и Парящем мосту», — приводятся в сообщении слова начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.
Отмечается, что рейтинг мест для первого свидания возглавили городские парки: Парк Горького, Зарядье, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно» парк Кузьминки, Лианозовский парк. Среди иных популярных мест для первого свидания молодожены выделили кафе, кинотеатры, каток, теплоход, театр, Красную площадь, Останкинскую телебашню, улицы Старый и Новый Арбат, Воробьевы горы, «Остров Мечты», Патриаршие пруды.
«Около 60% молодоженов до регистрации брака смогли хорошо узнать друг друга, поскольку встречались от одного года и до трех лет. Для многих временной период знакомства не имеет никакого значения, поскольку у них ощущение, что они знают друга друга всю жизнь», — добавили в пресс-службе.