Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Московские молодожены назвали самые романтичные места для признания в любви

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Опрос среди молодоженов о самом романтичном месте для признания в любви, идеальной локации для свиданий и о том, как долго пара готовилась к свадьбе, провели в столичных дворцах бракосочетания. В нем приняли участие свыше 200 пар, сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы.
Источник: Reuters

«В столичных дворцах бракосочетания молодоженам было предложено пройти опрос о романтичных местах Москвы. В ходе опроса выяснилось, что 20% пар считают парки Москвы идеальным местом для признания в любви. У 30% респондентов в столичных парках прошло первое свидание. Более 12,5% опрошенных считают самым романтичным местом для признания в любви башни делового центра “Москва-Сити” и еще около 10% посчитали, что красиво признаться в любви можно на набережных Москвы-реки и на Живописном и Парящем мосту», — приводятся в сообщении слова начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Отмечается, что рейтинг мест для первого свидания возглавили городские парки: Парк Горького, Зарядье, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно» парк Кузьминки, Лианозовский парк. Среди иных популярных мест для первого свидания молодожены выделили кафе, кинотеатры, каток, теплоход, театр, Красную площадь, Останкинскую телебашню, улицы Старый и Новый Арбат, Воробьевы горы, «Остров Мечты», Патриаршие пруды.

Самые популярные месяцы для знакомств — май, июль, август и ноябрь — в эти месяцы познакомились 40% опрошенных пар.

«Около 60% молодоженов до регистрации брака смогли хорошо узнать друг друга, поскольку встречались от одного года и до трех лет. Для многих временной период знакомства не имеет никакого значения, поскольку у них ощущение, что они знают друга друга всю жизнь», — добавили в пресс-службе.