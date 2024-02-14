Во Владивостоке оказавшиеся на льдине школьники сами выбрались на берег

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Группа школьников, которые оказались на льдине в акватории Владивостока, сами выбрались на берег, сообщил заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло.
Ранее в соцсетях появилось видео с пятью подростками на льду в акватории у набережной Владивостока. Вокруг — движущиеся льдины. К детям незамедлительно выехали спасатели.
«Детей на льдине обнаружено не было… Со слов очевидцев, дети самостоятельно покинули лед», — сказал Свитайло, чей комментарий привели журналистам в мэрии.
По его словам, в связи с разрушением льда спасатели оповестили рыбаков и всех находящихся на акватории об опасности. Людей вывели с ледового поля.
«Поступила информация о рыбаках, которые в районе мыса Чумака не могут вернуться. Там тоже оторвало льдину. Спасатели перенаправлены туда», — добавил Свитайло.
Ранее синоптики сообщили, что значительное повышение температуры воздуха — до +5 °C — и умеренные ветры южного направления частично разрушили припайный лёд в Уссурийском заливе. Он дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.