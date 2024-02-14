В Самаре в новых автобусах заработали терминалы для оплаты проезда картой

Жители Самары теперь могут оплачивать проезд через терминалы не только в трамваях, троллейбусах «Адмирал» и метро, но еще и в автобусах. Специальные устройства заработали в автобусах, которые поставили в город в 2023 году.
— С декабря где-то заработали терминалы в новых автобусах, которые ходят по маршруту № 50. Так же, как и в трамваях, прикладываешь карту к экрану, и устройство выдает чек. Удобно, когда автобус переполнен, а кондуктор далеко, — поделился с «КП-Самара» один из читателей.
Терминалы, установленные в новых автобусах, отличаются от тех, что можно увидеть в трамваях или в троллейбусах четвертого маршрута. Они синие, а не желтые. Кроме того, разделены на два устройства: экран, куда можно прикладывать карту или смартфон, и коробочка, где печатается и выдается билет.