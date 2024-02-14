В Самаре в новых автобусах заработали терминалы для оплаты проезда картой

Терминалы, установленные в новых автобусах, отличаются от тех, что можно увидеть в трамваях или в троллейбусах четвертого маршрута. Они синие, а не желтые. Кроме того, разделены на два устройства: экран, куда можно прикладывать карту или смартфон, и коробочка, где печатается и выдается билет.