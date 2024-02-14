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Центр Симферополя перекрыт

Сегодня до 12 ночи продлится ограничение движения для автомобилей в центре Симферополя.

Ограничение будет действовать на участках улиц Самокиша (от улицы Пушкина до проспекта Кирова) и Чехова (от улицы Севастопольская до улицы Караимская).

Здесь ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города.