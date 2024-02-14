Эвтаназия для бездомных животных появится в Казахстане

Этот документ был инициирован депутатами Парламента и содержит несколько ключевых изменений:
- Централизация единой электронной базы учета животных, в настоящее время данные вносятся в проект Tanba.
- Запрет на отказ владельца от животного до определения его в пункте временного содержания. Владельцы обязаны пристраивать своих питомцев в пункты временного содержания, а не выкидывать их на улицу.
- Обязанность местных исполнительных органов организовывать меры экстренного реагирования в случаях агрессии животных.
- Применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые болезненны, проявляют необоснованную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и другими лицами в течение 15 дней для бродячих животных и в течение 60 дней для безнадзорных животных.
Депутаты нижней палаты Парламента высказали поддержку принятию данных поправок в работу.
Напомним, что с 2021 года в Казахстане действует закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает умерщвление отловленных собак и кошек, за исключением случаев, когда животные страдают от особо опасных инфекционных заболеваний или проявляют агрессию.
Согласно данным системы Tanba, в стране официально зарегистрировано 33 тысячи бездомных животных.