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Эвтаназия для бездомных животных появится в Казахстане

Поправки в законопроект об ответственном обращении с животными были приняты в работу Мажилисом, сообщает El.kz.
Источник: EL.kz

Этот документ был инициирован депутатами Парламента и содержит несколько ключевых изменений:

  • Централизация единой электронной базы учета животных, в настоящее время данные вносятся в проект Tanba.
  • Запрет на отказ владельца от животного до определения его в пункте временного содержания. Владельцы обязаны пристраивать своих питомцев в пункты временного содержания, а не выкидывать их на улицу.
  • Обязанность местных исполнительных органов организовывать меры экстренного реагирования в случаях агрессии животных.
  • Применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые болезненны, проявляют необоснованную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и другими лицами в течение 15 дней для бродячих животных и в течение 60 дней для безнадзорных животных.

Депутаты нижней палаты Парламента высказали поддержку принятию данных поправок в работу.

Напомним, что с 2021 года в Казахстане действует закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает умерщвление отловленных собак и кошек, за исключением случаев, когда животные страдают от особо опасных инфекционных заболеваний или проявляют агрессию.

Согласно данным системы Tanba, в стране официально зарегистрировано 33 тысячи бездомных животных.

экология