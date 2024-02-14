Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за непогоды и возможных подтоплений

Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности. Такое решение принято на фоне возникновения ЧС из-за неблагоприятной погоды и возможных подтоплений в период снеготаяния и половодья. Ситуация с подтоплениями возможна в районе водотоки падь Плишкино (СНТ «Светлый», СНТ «Текстильщик»). Постановление подписано мэром города Русланом Болотовым. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.