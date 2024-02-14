Четырехметровая лиса мышкует на льду Амура на фестивале «Наречие»

Идея создания подобных выставок появилась в 2019 году. С тех пор художники стали изготавливать арт-объекты и устанавливать их на замерзших поверхностях рек и озер по всей России. В Хабаровске «Наречие» проходит уже шестой год подряд. За эти годы на льду напротив городской набережной уже появлялись киты, единороги, котики и фламинго. Впрочем, хабаровским властям такой креатив не нравится. В предыдущие годы официальные службы требовали убрать фигуры, мотивируя это опасностью выхода на лед.