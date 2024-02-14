Это не шутки, не до любви в маршрутке: как я искала свою вторую половинку в общественном транспорте

Я чувствую на коже его дыхание. У него такие красивые карие глаза, такие сильные руки, приятно пахнет духами. Брюнет, как раз в моем вкусе. Он смотрит на меня пристально, не отводя взгляд, наклоняется чуть ближе…
— Девушка, вы выходите?
Я разочарованно моргаю. Как я до такого докатилась? Все просто — пошла искать свою любовь в общественном транспорте. Ну, а где еще, если я целыми днями на работе или еду из дома офис и обратно. Сколько еще в девках ходить? Надо брать быка за рога.
Автобус: высокая конкуренция.
Отправляюсь на работу на автобусе. Померзла на остановке, потом чудом влезла в переполненные 67-й и начала искать глазами того самого.
Вообще место для знакомства не самое удобное: ищу глазами мужчину мечты, а вокруг — подмышки, чужие рюкзаки. Еще и жарко. Зато сразу воспитание принцев видно: если развалился и место никому не уступает — нам такой не нужен. На следующей остановке заходит красивый парень — вылитый Йен Сомерхолдер. Я даже растерялась — как с ним заговорить. Постреляла глазами, поулыбалась. Пока решалась подойти, автобус подъехал к моей остановке. Ну вот где пробки, когда они так нужны? Но, похоже, удача в тот день была на моей стороне — парень вышел со мной на одной остановке. Сам подошел — «Девушка, а можно познакомиться». Радовалась я, правда, недолго. На свидание пришел навеселе, подтвердив мои опасения о знакомствах в автобусе.
Еще меньше романтики оказалось в маршрутке: пока я разговаривала с приглянувшимся молодым человеком, мне два раза стукнули по голове чужими сумками. А потом на нас еще и наорала взрослая тетушка. Я растерялась и уступила ей место, а мой кавалер воткнул наушники в уши. Вот вам и защитничек.
Итог: в час-пик в автобусе не до знакомств, доехать бы и никого не убить. А вот вечером можно присматриваться к попутчикам, особенно на пути к дому. Удобно же, если кавалер живет рядом.
Электричка: спортсмен не моей мечты.
В выходные собираюсь в гости к подруге в соседний город. На электричке — два часа. Вагон меня радует — удобные кресла, даже розетки, просторно. Окидываю публику взглядом — да, вот эту проблему я не продумала, парни симпатичные есть, но все в наушниках, уткнулись в телефоны. Я выбираю молодого человека спортивного вида и касаюсь плеча: мол, помогите убрать сумку наверх. Он с готовностью закидывает на полку рюкзак, помогает повесить пальто. Дорога в общении пролетает незаметно, не мешает даже стандартное музыкальное сопровождение от юноши с гитарой, зарабатывающего по вагонам.
Итог: Идея знакомства в электричке хороша. Вот только есть подвох: мой спортсмен-тренер Павел оказался из Сызрани. Три часа между городами, такого мое сердце не переживет. Так что, знакомясь в электричке, всегда уточняйте, откуда ваш визави.
Метро: самый читающий вид транспорта.
Жалуюсь подруге на свои неудачи. Она пожимает плечами: а ты чего хотела? У нормальных мужиков — машины. Я категорически не согласна: я же не претендую на генерала, воспитаю сама, не беда. Вот, кстати, метро — туда еще и от пробок прячутся. Тихое, спокойное место. В вагоне много парней подходящего возраста, едут явно на работу или учебу — значит, живут в моем районе. Сажусь рядом с брюнетом. У него в руках «Мастер и Маргарита». Ага, кажется, я знаю, как разговор завязать.
С улыбкой спрашиваю:
— Вы кино посмотрели? Мне тоже очень книгу перечитать захотелось после него.
Красавчик закрывает книгу и вздыхает:
— Да вот как раз собираюсь, девушка требует сводить ее в кино, все уши прожужжала, а я не читал — хочу разобраться немного. Чего-то она большая какая-то…
Итог: На самом деле метро оказалось неплохим способом знакомства. Телефончик у меня взял молодой человек, которому приглянулся мой выбор чтива — Ремарк, «Триумфальная арка». Обсуждение творчества я поддержала, молодой человек оказался программистом, увлекающимся историей. Что же, кажется девушка с книгой по-прежнему котируется.
P.S.
С кавалером из метро я все еще общаюсь. А через неделю после эксперимента объявился еще один. В маршрутке у молодого мужчины не оказалось наличных денег, а у водителя сломался терминал. Я заплатила за него, а он вернул мне деньги на карту, по номеру телефона. И целую неделю решался написать. Что ж, посмотрим, что выйдет и из этой истории. Может, добро будет вознаграждено?
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Лови, что есть.
«Электричка — не лучшее место для знакомства», — признавался как-то хоккеист, чемпион мира Алексей Терещенко. Тем не менее, свою супругу Викторию он встретил именно там. Ехал к репетитору по английскому и в вагоне заметил красивую девушку, которая еще и вышла на его станции. Подойти к незнакомке хоккеист постеснялся, но решил проследить, где живет красавица. Позже Терещенко раздобыл список жильцов дома, куда вошла девушка, и вычислил свою суженую.
Знакомство в поезде (в том числе в пригородном) — популярная киношная история. Например, в фильме «Москва слезам не верит» героиня Веры Алентовой Катерина, возвращаясь с дачи своей подруги, знакомится в электричке с мужчиной своей мечты Гошей. Владимир Меньшов в те годы заставил поверить 90 миллионов наших зрителей в то, что в электричке можно найти свою судьбу.
Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова когда-то подрабатывала частным извозом, а через много лет встретила свою любовь… в такси. Водитель Виктор вез актрису в аэропорт. Он узнал Светлану, между ними завязалась беседа. А когда актриса вышла, то попросила у водителя номер телефона. Это знакомство переросло в любовь.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ.
Юлия Смородинова, семейный психолог, сексолог, сваха, основатель агентства знакомств «По любви»:
— Не важно, где знакомиться, главное включить правильную подачу себя. Если вы заметили красивого мужчину, но он вас игнорирует, тогда стоит обратить его внимание на себя. Например, можно как-бы невзначай проходя рядом с ним, что-то уронить из своей сумочки. Или задеть его, и мягко, с улыбкой и игривым взглядом попросить прощения. Также можно спросить, как лучше добраться до пункта назначения, или попросить о какой-либо помощи. И тогда у мужчины будет возможность самому завязать разговор, узнать ваше имя и телефон.
Не лишним будет заранее подготовить свой список тем для общения с мужчинами, чтобы, когда возникнет неловкой молчание, вы вспомнили какую-нибудь интересную историю из своей жизни и смогли ее обсудить и вместе посмеяться! Только не забывайте, что это всего лишь знакомство, и оно может ни к чему не привести, он может не взять у вас телефон, или взять, но не перезвонить. Ведь мы не можем нравиться всем.