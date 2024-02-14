Это не шутки, не до любви в маршрутке: как я искала свою вторую половинку в общественном транспорте

Вообще место для знакомства не самое удобное: ищу глазами мужчину мечты, а вокруг — подмышки, чужие рюкзаки. Еще и жарко. Зато сразу воспитание принцев видно: если развалился и место никому не уступает — нам такой не нужен. На следующей остановке заходит красивый парень — вылитый Йен Сомерхолдер. Я даже растерялась — как с ним заговорить. Постреляла глазами, поулыбалась. Пока решалась подойти, автобус подъехал к моей остановке. Ну вот где пробки, когда они так нужны? Но, похоже, удача в тот день была на моей стороне — парень вышел со мной на одной остановке. Сам подошел — «Девушка, а можно познакомиться». Радовалась я, правда, недолго. На свидание пришел навеселе, подтвердив мои опасения о знакомствах в автобусе.