В Прикамье из-за грядущего мороза до −42° объявили штормовое предупреждение

В связи с экстремальными погодными условиями минтербез рекомендует жителям и гостям региона ограничить время пребывания на улице, одеваться по погоде, опасаясь переохлаждения и обморожения. Водителям советуют отказаться от дальних поездок и соблюдать на дорогах скоростной режим и безопасную дистанцию.