В Прикамье из-за грядущего мороза до −42° объявили штормовое предупреждение

Минтербез Прикамья объявляет штормовое предупреждение из-за предстоящего 15 и 16 февраля мороза до −42°С.
«Штормовое предупреждение! По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром 15 и 16 февраля местами в Пермском крае ожидается сильный мороз до −42°С», — сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.
В связи с экстремальными погодными условиями минтербез рекомендует жителям и гостям региона ограничить время пребывания на улице, одеваться по погоде, опасаясь переохлаждения и обморожения. Водителям советуют отказаться от дальних поездок и соблюдать на дорогах скоростной режим и безопасную дистанцию.