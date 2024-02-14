На Южно-Кузбасской ГРЭС срочно ремонтируют три котлоагрегатора

«Температура теплоносителя постоянно находится на нормативном уровне. Это подтверждают данные мониторинга в нескольких точках в Калтане, который постоянно проводится. Проведён анализ топлива для котлов и составлен новый регламент подготовки топливной смеси. Ведутся переговоры с поставщиками угля для закупок топлива одной марки, необходимой влажности и зольности», — отчитался чиновник.