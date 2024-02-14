По данным заместителя губернатора Андрея Панова, на Южно-Кузбасской ГРЭС срочно ремонтируют три котлоагрегатора и планово ремонтируют ещё один. Диагностируют состояние котельного оборудования специалисты завода-изготовителя.
«Температура теплоносителя постоянно находится на нормативном уровне. Это подтверждают данные мониторинга в нескольких точках в Калтане, который постоянно проводится. Проведён анализ топлива для котлов и составлен новый регламент подготовки топливной смеси. Ведутся переговоры с поставщиками угля для закупок топлива одной марки, необходимой влажности и зольности», — отчитался чиновник.
Также, по его словам, на ГРЭС стабилизируется ситуация с кадровым составом — с 1 февраля на предприятии повысили зарплату и расширили соцпакет. На станцию уже пришли работать новые люди.
Мы рассказывали хронологию того, как обнаружили и начали решать проблему в Калтане, связанную с местными котельными ГРЭС. Люди жаловались на чёрный снег и обращались к губернатору.