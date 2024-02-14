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Штормовое предупреждение объявили в Омской области и ближайших регионах

В Омской области объявлено штормовое предупреждение.
Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 65% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

Днём среды, 14 февраля, в регионе ожидаются снег, метели, ветер до 20 м/с.

Сильный ветер и метели также обрушатся на Новосибирскую и Кемеровскую области. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

«Организации, обслуживающие федеральные трассы, в усиленном режиме будут выполнять работы по очистке и противогололедной обработке», — сообщили в федеральном учреждение «Сибуправтодор».

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию. А также не препятствовать работе дорожной техники.

Напомним, что уже в ночь на четверг, 15 февраля, в Омской области похолодает до −35 градусов. Днём будет также холодно — до 25−30 градусов. Морозы продержатся в регионе, как минимум, до конца рабочей недели.