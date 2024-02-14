Штормовое предупреждение объявили в Омской области и ближайших регионах

Днём среды, 14 февраля, в регионе ожидаются снег, метели, ветер до 20 м/с.
Сильный ветер и метели также обрушатся на Новосибирскую и Кемеровскую области. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.
«Организации, обслуживающие федеральные трассы, в усиленном режиме будут выполнять работы по очистке и противогололедной обработке», — сообщили в федеральном учреждение «Сибуправтодор».
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию. А также не препятствовать работе дорожной техники.
Напомним, что уже в ночь на четверг, 15 февраля, в Омской области похолодает до −35 градусов. Днём будет также холодно — до 25−30 градусов. Морозы продержатся в регионе, как минимум, до конца рабочей недели.