В Хабаровском крае 15 февраля зима встретилась с весной

На юге края в четверг еще достаточно хорошие температуры днем, к примеру, в Бикине −6…-8 градусов, ночью −19…-21, в Вяземском в светлое время воздух прогреется до −9…-11 градусов, ночью до −17…-19. В Хабаровске днем ожидается −10…-12 градусов, ночью −16…-18 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. И всюду без осадков.