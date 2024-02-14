В Хабаровском крае 15 февраля зима встретилась с весной

Нежданная оттепель, которая неожиданно случилась в Хабаровске 13 февраля и прогрела воздух до рекордных +1,4 градуса по Цельсию, как и следовало ожидать, уходит. Февраль возвращается к своим привычным значениям.
На юге края в четверг еще достаточно хорошие температуры днем, к примеру, в Бикине −6…-8 градусов, ночью −19…-21, в Вяземском в светлое время воздух прогреется до −9…-11 градусов, ночью до −17…-19. В Хабаровске днем ожидается −10…-12 градусов, ночью −16…-18 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. И всюду без осадков.
В Советской Гавани еще сохранится влияние теплого циклона, там днем −7…-9, днем −17…-19 градусов. На остальной территории края — морозы.
В Аяне, как и всюду, без осадков, ночью −24…-26 градусов, днем −16…-18, в Комсомольске-на-Амуре на несколько градусов теплее, ночью −23…-25, днем −11…-13 градусов. В Троицком на рассвете −17…-19 градусов, днем −11…-13.
Считается, что 15 февраля — день первой встречи весны. Говорили, что зима борется с летом, кому идти назад, а кому — вперед. Крестьяне в этот день пекли пирожки в виде птичек-жаворонков, дети на рассвете окликали солнце, чтобы быстрее взошло и принесло весну.