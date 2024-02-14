В горном университете Екатеринбурга создали 3D-модель челябинского метеорита

«Из найденных тысяч фрагментов гигантского космического тела наиболее редкими являются ориентированные фрагменты — по расположению и направлению их борозд и ямок выдувания, по-научному — регмаглиптов, можно проследить направление и характер полета болида в атмосфере Земли. Удивительно, но часть фрагментов имеет форму пули, а один вообще по форме напоминает самолет “Стеллс”», — рассказали в университете.