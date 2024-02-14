В горном университете Екатеринбурга создали 3D-модель челябинского метеорита

После падения челябинского метеорита 15 февраля 2013 года были обнаружены тысячи его фрагментов разной величины. Некоторые фрагменты хранятся в Уральском геологическом музее при горном университете.
«Из найденных тысяч фрагментов гигантского космического тела наиболее редкими являются ориентированные фрагменты — по расположению и направлению их борозд и ямок выдувания, по-научному — регмаглиптов, можно проследить направление и характер полета болида в атмосфере Земли. Удивительно, но часть фрагментов имеет форму пули, а один вообще по форме напоминает самолет “Стеллс”», — рассказали в университете.
Студенты и сотрудники университета к 11-ой годовщине падения небесного тела оцифровали эти ориентированные фрагменты.
«Технология создания 3D-модели космического пришельца осуществляется с помощью фотограмметрии, Производится около 100 снимков предмета с различных ракурсов. На каждом изображении специальная программа отыскивает общие точки. Из этого плотного облака точек создается объемная модель. И по ранее сделанным фотографиям на эту модель наносится текстура метеорита — ямками и бороздами выдувания», — пояснил один из инициаторов проекта, студент УГГУ Илья Костылев.
Возможность удаленного изучения ориентированных фрагментов метеорита позволит понять аэродинамические особенности полета крупных космических тел на сверхзвуковых скоростях и комплексно подойти к изучению их морфологии.
Напомним, 15 февраля 2013 года в Челябинской области упал метеорит. Ударная волна выбила окна в сотнях домов, больниц, школ и детсадов, более 1,5 тыс. жителей Южного Урала получили порезы и ушибы, а осколки взорвавшегося метеорита дождем прошли по окрестностям Челябинска. Сам метеорит был обнаружен в озере Чебаркуль. Наиболее крупная часть метеорита весом около 500 кг экспонируется в Государственном историческом музее Южного Урала.