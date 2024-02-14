Главные новости 14 февраля

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества.
США пригрозили банкам Турции, осуществляющим переводы в РФ
США предупредили несколько частных банков Турции о необходимости тщательной проверки денежных переводов с Россией.
МИД: Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет
Россия временно прекратила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех членов совета.
Объем наличной валюты у россиян сократился впервые за шесть лет
На начало 2024 года объем валютной наличности на руках у населения достиг $97,2 млрд, следует из данных ЦБ.
Художник пригрозил уничтожить 16 картин в случае смерти Ассанжа
Живущий во Франции концептуалист и художник Андрей Молодкин собирается уничтожить примерно 20 картин всемирно известных художников, в том числе Пикассо, Рембрандта и Уорхола, в случае гибели основателя WikiLeaks в тюрьме.