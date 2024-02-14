Центр заблокируют: 15 февраля дороги Хабаровска на несколько часов перекроют

В Хабаровске 15 февраля состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о жителях страны, которые выполняли свой долг за пределами России, а также, посвященные 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В честь ветеранов боевых действий, а также в память о погибших военнослужащих пройдет шествие. Колонна пройдет от улицы Муравьева-Амурского, по Тургенева, к мемориалу у площади Славы. Мэрия Хабаровска предупредила, что в этот день изменится схема движения общественного транспорта и будут перекрыты некоторые дороги.
КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ХАБАРОВСКЕ 15 ФЕВРАЛЯ 2024
В связи с тем, что по улицам пройдет шествие, движения транспорта, в том числе общественного, перекроют. Проезд будет запрещен на улицах Тургенева, Шевченко, Муравьева-Амурского.
ВО СКОЛЬКО ОТКРОЮТ ДОРОГИ В ХАБАРОВСКЕ 15 ФЕВРАЛЯ
Ограничение движения в Хабаровске введут 15 февраля в 12:00, и уже к 12:20 снова откроют. На этот период времени схема движения общественного транспорта тоже изменится.
КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ 15 ФЕВРАЛЯ 2024 В ХАБАРОВСКЕ
Троллейбус № 1 на период перекрытия дорог в Хабаровске 15 февраля поедет по измененному маршруту — от аэропорта до улицы Московской. Автобусы 1 Л и 29К поедут с улицы Ленина через Запарина, затем по Муравьева-Амурского, и на Комсомольскую.
Автобус 1С поедет с Комсомольской через Муравьева-Амурского, на Калинина, и затем на Ленина. 14, 19 и 82 маршруты с Муравьева-Амурского уйдут на Комсомольскую и после на Амурский бульвар, далее через Калинина и на левом повороте уйдет на Муравьева-Амурского.
— Автобус 29П будут следовать с Амурского бульвара по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме. А автобус № 33 будут следовать с Уссурийского бульвара по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме, — сообщает мэрия.
34-й автобус также изменит схему движения. С Автовокзала через Муравьева-Амурского автобус поедет по Калинина, на Ленина, и вернется на свой маршрут. в обратную сторону — через Запарина.
Маршрут № 52 поедет с Ленина на Запарина, потом на Муравьева-Амурского. 56-й — с Муравьева-Амурского на Калинина, а затем уже на Ленина. 83-й автобус на Муравьева-Амурского выезжать будет через Запарина. А 83П — с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина.
Во время перекрытия дорог на улицах города движение будут регулировать сотрудники ДПС. Жителям города рекомендуется заранее продумывать маршруты, с учетом перекрытия движения.