Центр заблокируют: 15 февраля дороги Хабаровска на несколько часов перекроют

В Хабаровске 15 февраля состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о жителях страны, которые выполняли свой долг за пределами России, а также, посвященные 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В честь ветеранов боевых действий, а также в память о погибших военнослужащих пройдет шествие. Колонна пройдет от улицы Муравьева-Амурского, по Тургенева, к мемориалу у площади Славы. Мэрия Хабаровска предупредила, что в этот день изменится схема движения общественного транспорта и будут перекрыты некоторые дороги.