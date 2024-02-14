В Джизаке фермера оштрафовали на более чем 220 миллионов сумов за незаконную вырубку деревьев

В ходе экологического рейда в Пахтакорском районе Джизакской области выяснилось, что 11 января на территории фермерского хозяйства «Ювест тог» незаконно срубили 42 лиственницы, сообщает пресс-служба областного Управления экологии.
Позже правоохранители установили, что деревья срубил 35-летний сотрудник хозяйства. Ущерб, нанесенный растительному миру, оценили в 224,4 миллиона сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 (повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что хорезмский фермер незаконно вырубил деревья на 618 миллионов сумов.