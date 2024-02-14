Метеоролог КФУ рассказал, когда в Татарстане сменится погода

Неприятное состояние погоды будут дополнять северные, восточные и южные ветры. Однако Переведенцев уверяет, что вскоре наступит потепление в регионе. Поводом для такого резкого похолодания, согласно метеорологу, является антициклон, который привел к арктическому вторжению. Максимально холодные дни, как отмечает ученый, придут на пятницу и субботу. Однако после прохождения антициклона в Татарстан надвигается атлантический циклон, который принесет с собой потепление и снег в виде осадков.