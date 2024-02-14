Елена Бабура рассказала о заболевших корью детях в Калининграде

В Калининграде еще один ребенок заболел корью. Школьник не был привит. Об этом сообщила в телеграм-канале «Медицина детям» глава регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
«Ранее в семье заболел старший брат (против кори не привит). От предложения врачей привить 12-летнего ребенка по контакту с заболевшим, мама отказалась», — прокомментировала Елена Бабура.
Предупредить корь можно только прививкой.
Иммунизация детей в плановом порядке проводится в возрасте 1 год и 6 лет. Если ребенок против кори не привит, шанс заболеть при контакте с заболевшим приближается к 100%.