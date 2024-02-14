В Перми будут объединены две школы

Напомним, школа «Флагман» была сдана в эксплуатацию в конце 2023 года и рассчитана на 1050 мест. В здании оборудованы кабинеты физики, химии, биологии с лаборантскими, кабинеты технологии, робототехники, кулинарии. Также построены два спортивных зала, актовый зал на 400 мест. На пришкольной территории разместился стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны. Директором школы балы назначена Оксана Склюева, ранее возглавлявшая пермскую многопрофильную школу «Приоритет».