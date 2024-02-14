Двоих пассажирок оштрафовали за курение на борту самолёта в Иркутске

Накануне в аэропорту Иркутска выявили четырёх пассажиров, которые нарушили правила поведения в самолёте. Так, в самолёте «Шереметьево — Иркутск» во время полёта 22-летняя пассажирка начала курить электронную сигарету в туалете. В её отношении составили административный протокол. Девушка рискует попасть в «чёрный список» авиакомпании.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте, аналогичное правонарушение допустила уроженка Читы, которая закурила на борту самолёта «Чита — Иркутск». А житель Миасса, летевший рейсом «Иркутск — Новосибирск», выражался нецензурной бранью в адрес членов экипажа. За это его отстранили от полёта и привлекли к административной ответственности.
Ещё накануне отстранили от полёта жителя Оренбургской области, который пришёл в аэропорт в состоянии алкогольного опьянения. На него также составили несколько протоколов.