Двоих пассажирок оштрафовали за курение на борту самолёта в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте, аналогичное правонарушение допустила уроженка Читы, которая закурила на борту самолёта «Чита — Иркутск». А житель Миасса, летевший рейсом «Иркутск — Новосибирск», выражался нецензурной бранью в адрес членов экипажа. За это его отстранили от полёта и привлекли к административной ответственности.