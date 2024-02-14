В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 6,2 процента по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщил Роспотребнадзор. Всего выявлено свыше 27 тысяч случаев заболевания, среди которых преобладает омикрон-штамм. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остается на контроле.