В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 6,2 процента по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом сообщил Роспотребнадзор в Telegram.
По данным санитарной службы, за семь дней выявлено свыше 27 тысяч случаев заболевания, среди которых преобладает омикрон-штамм. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остается на контроле.
Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 выдохся. По его словам, на данный момент не появилось каких-либо новых штаммов, которые могли бы вызвать пандемию.