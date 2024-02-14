В Красноярске приступили к проектированию новой школы в Солнечном

В микрорайоне Солнечном, который сейчас является одним из быстрорастущих, появится еще одна школа. В администрации города выбрали подрядную организацию, которая займется созднием проекта будущего образовательного учреждения, сообщают Gornovosti.
У подрядчика не так много времени — работа должна быть выполнена до конца августа. В перечень условий контракта входят инженерные изыскания, разработка проектной документации и положительное заключение госэкспертизы.
Школа должна появиться в пятом микрорайоне Солнечного, на пересечении улиц Соколовской и 60 лет Образования СССР. Она рассчитана на 1100 учеников. На территории школы сделают спортивную площадку (зимний вариант — каток) с теплым павильоном для хранения спортинвентаря.