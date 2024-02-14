Калининградец нашел в своем огороде каменный топор эпохи неолита

По словам заместителя директора музея Анатолия Валуева, такие каменные сверленые топоры-молоты появились на территории нынешней Калининградской области в конце эпохи камня — в позднем неолите (IV-III тысячелетие до нашей эры). Использовались они и позже, в эпоху бронзы, поскольку металл был гораздо дороже камня. Такие топоры применялись в качестве и охотничьего, и боевого оружия.