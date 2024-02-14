Калининградец нашел в своем огороде каменный топор эпохи неолита

Как он рассказывает, на обработанный камень с круглой дыркой посередине наткнулся случайно, когда занимался заготовкой торфа. Найдя информацию про свою находку в интернете, понял, что откопал настоящий артефакт, и передал его в областной историко-художественный музей, сообщили в пресс-службе КОИХМ.
По словам заместителя директора музея Анатолия Валуева, такие каменные сверленые топоры-молоты появились на территории нынешней Калининградской области в конце эпохи камня — в позднем неолите (IV-III тысячелетие до нашей эры). Использовались они и позже, в эпоху бронзы, поскольку металл был гораздо дороже камня. Такие топоры применялись в качестве и охотничьего, и боевого оружия.
Уникальная находка сейчас оформляется в музейный фонд, а затем ее можно будет увидеть в экспозиции «Путешествие за грань», где представлены самые интересные предметы из богатой археологической коллекции историко-художественного музея.