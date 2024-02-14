Немецкая оперная звезда Симона Кермес заявила, что очень рада поездке в РФ

«Я очень рада, что наконец-то я еду в Россию. Я буду в Сочи впервые, встречу Юрия Башмета, одного из величайших музыкантов, я в предвкушении концерта и нашей совместной работы. И я в радостном предчувствии путешествия в Сочи и встречи с музыкой и со всеми моими друзьями. Это невероятно!», — заявила немецкая оперная звезда.