Немецкая оперная звезда Симона Кермес заявила, что очень рада поездке в РФ

«Я очень рада, что наконец-то я еду в Россию. Я буду в Сочи впервые, встречу Юрия Башмета, одного из величайших музыкантов, я в предвкушении концерта и нашей совместной работы. И я в радостном предчувствии путешествия в Сочи и встречи с музыкой и со всеми моими друзьями. Это невероятно!», — заявила немецкая оперная звезда.
Певица, специализирующаяся на музыке XVIII века, исполнит арии Георга Фридриха Генделя, Риккардо Броски и Николы Порпоры. Аккомпанировать сопрано будет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Среди других участников фестиваля — актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, певцы Ильдар Абдразаков, Ольга Перетятько, пианист Денис Мацуев, скрипач Вадим Репин и другие звезды.