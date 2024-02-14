Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Оренбург появятся с марта

Самолеты из Нижнего Новгорода в Оренбург начнут летать с марта 2024 года. Осуществлять полеты будет компания «ЮВТ АЭРО», сообщает пресс-служба аэропорта им. Чкалова.
Первый полет состоится 2 марта. Далее вылеты планируются дважды в неделю. По четвергам из Оренбурга самолет будет вылетать в 03.00 и садиться в Нижнем Новгороде в 02.50. Из столицы Приволжья вылет назначен в 03.40, а прибытие Оренбург — в 07.20.
По субботам отправление из Оренбурга запланировано в 21:25, прибытие в Нижний Новгород в 21:00. Обратно из Нижнего вылет — в 22.00, а прилет — в 01.40 в воскресенье. Время местное для каждого аэропорта.
Рейсы будут осуществляться на воздушном судне CRJ-200, рассчитанном на 50 мест.
Напомним, сейчас авиакомпания «ЮВТ АЭРО» выполняет полеты из нижегородского аэропорта в Казань, Астрахань, Томск и Пермь.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что полеты в Пермь из Нижнего Новгорода возобновятся с 29 января.