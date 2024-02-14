Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Оренбург появятся с марта

Первый полет состоится 2 марта. Далее вылеты планируются дважды в неделю. По четвергам из Оренбурга самолет будет вылетать в 03.00 и садиться в Нижнем Новгороде в 02.50. Из столицы Приволжья вылет назначен в 03.40, а прибытие Оренбург — в 07.20.