Около 53 тысяч умных фонарей появилось в Москве в прошлом году

«В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности с 2018 года реализуется программа, в рамках которой оборудуются специальными контроллерами уже имеющиеся опоры освещения. В 2023 году установили около 53 тысяч таких приборов управления. Таким образом, их общее число достигло почти 310 тысяч», — рассказал Петр Бирюков.