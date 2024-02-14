Около 53 тысяч умных фонарей появилось в Москве в прошлом году

В 2023 году на улицах столицы появилось около 53 тысяч умных фонарей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности с 2018 года реализуется программа, в рамках которой оборудуются специальными контроллерами уже имеющиеся опоры освещения. В 2023 году установили около 53 тысяч таких приборов управления. Таким образом, их общее число достигло почти 310 тысяч», — рассказал Петр Бирюков.
В светильники встраиваются небольшие платы, передающие сигнал в центр управления сетями АО «Объединенная энергетическая компания». Благодаря им специалисты могут круглосуточно и дистанционно управлять освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, а также контролировать работу фонаря. Данные о неработающих светильниках сразу же поступают диспетчеру, и на место оперативно направляется аварийная бригада.
Использование умных фонарей помогает экономить электроэнергию и обеспечивает качественное освещение столичных улиц и магистралей.