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Около 53 тысяч умных фонарей появилось в Москве в прошлом году

С 2018 года специальными приборами дистанционного управления оборудовали почти 310 тысяч фонарей.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2023 году на улицах столицы появилось около 53 тысяч умных фонарей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности с 2018 года реализуется программа, в рамках которой оборудуются специальными контроллерами уже имеющиеся опоры освещения. В 2023 году установили около 53 тысяч таких приборов управления. Таким образом, их общее число достигло почти 310 тысяч», — рассказал Петр Бирюков.

В светильники встраиваются небольшие платы, передающие сигнал в центр управления сетями АО «Объединенная энергетическая компания». Благодаря им специалисты могут круглосуточно и дистанционно управлять освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, а также контролировать работу фонаря. Данные о неработающих светильниках сразу же поступают диспетчеру, и на место оперативно направляется аварийная бригада.

Использование умных фонарей помогает экономить электроэнергию и обеспечивает качественное освещение столичных улиц и магистралей.

архитектура