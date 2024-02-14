За сутки с улиц Казани вывезли почти 30 тысяч тонн снега

За минувшие сутки с улиц столицы РТ вывезли 29,87 тысячи тонн снега, из них 8,01 тыс. тонн отправили на снегоплавильные пункты. Израсходовано 500 тонн противогололедных материалов. В уборке дорог от снега было задействовано 1010 единиц техники и 767 рабочих.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, сегодня снег будут вывозить 507 единиц техники и 749 дорожников.
Всего в феврале в Казани выпало 36,2 мм осадков — это 98% от месячной нормы. За две недели с улиц города вывезли 408,45 тыс. тонн снега. Для обработки против гололеда использовали 9,18 тыс. тонн материалов.
Объем вывезенного снега с начала зимнего сезона составляет 1471,9 тыс. тонн. За это же время израсходовано 58,38 тыс. тонн противогололедных материалов.
Ранее Казань заняла второе место в рейтинге заснеженных городов России. По данным Gismeteo, высота снежного покрова в столице Татарстана по состоянию на 8 февраля составляла 92 см. Продолжающиеся снегопады добавили дополнительной работы дорожным службам города, устраняющим последствия январской непогоды.