Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

За сутки с улиц Казани вывезли почти 30 тысяч тонн снега

Сегодня на уборку дорог выйдет 507 единиц техники и 749 рабочих.
Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 65% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: Город Казань.KZN.RU

За минувшие сутки с улиц столицы РТ вывезли 29,87 тысячи тонн снега, из них 8,01 тыс. тонн отправили на снегоплавильные пункты. Израсходовано 500 тонн противогололедных материалов. В уборке дорог от снега было задействовано 1010 единиц техники и 767 рабочих.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, сегодня снег будут вывозить 507 единиц техники и 749 дорожников.

Всего в феврале в Казани выпало 36,2 мм осадков — это 98% от месячной нормы. За две недели с улиц города вывезли 408,45 тыс. тонн снега. Для обработки против гололеда использовали 9,18 тыс. тонн материалов.

Объем вывезенного снега с начала зимнего сезона составляет 1471,9 тыс. тонн. За это же время израсходовано 58,38 тыс. тонн противогололедных материалов.

Ранее Казань заняла второе место в рейтинге заснеженных городов России. По данным Gismeteo, высота снежного покрова в столице Татарстана по состоянию на 8 февраля составляла 92 см. Продолжающиеся снегопады добавили дополнительной работы дорожным службам города, устраняющим последствия январской непогоды.

ЖКХ