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Больше 21 тысячи нижегородцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю

Продолжает расти число заболевших ковидом.

За прошлую неделю в Нижегородской области гриппом и ОРВИ заболели больше 21 тысячи человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, заболеваемость продолжает держаться на уровне эпидпорога.

В 64% случаев у заболевших выявляется грипп, а также РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, парагрипп, бокавирусы и микоплазма.

В 8,6% детсадах и школах Нижегородской области полностью или частично введен карантин.

Число заболевших коронавирусом продолжает расти: за неделю ковид выявлен у 519 человек (на 28 больше, чем неделей ранее), 59 из них госпитализировали. 411 пациентов выздоровели, один не справился с болезнью.

здоровье