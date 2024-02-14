Больше 21 тысячи нижегородцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю

За прошлую неделю в Нижегородской области гриппом и ОРВИ заболели больше 21 тысячи человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, заболеваемость продолжает держаться на уровне эпидпорога.
В 64% случаев у заболевших выявляется грипп, а также РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, парагрипп, бокавирусы и микоплазма.
В 8,6% детсадах и школах Нижегородской области полностью или частично введен карантин.
Число заболевших коронавирусом продолжает расти: за неделю ковид выявлен у 519 человек (на 28 больше, чем неделей ранее), 59 из них госпитализировали. 411 пациентов выздоровели, один не справился с болезнью.