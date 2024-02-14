Завершилось возведение первых башен железнодорожного моста через Преголю

Как сообщили 14 февраля в ГК Бамтоннельстрой-Мост, завершены работы по сооружению двух башен русловой опоры железнодорожного моста через реку Преголю в Калининграде.
Общий объем бетона составил почти 4 тысячи кубометров. Высота башен опор моста составляет 54 метра. В процессе возведения были смонтированы ключевые элементы подъемного механизма пролетного строения.
«Важнейшим этапом строительства объекта является сооружение русловых опор и монтаж подъемных механизмов внутри башен. Специалисты группы компаний Бамтоннельстрой-Мост завершили данные работы на опоре № 2 в соответствии с графиком».
Следующим этапом работ на опоре № 2 станет монтаж машинного зала в верхних частях башен, в нём будет расположен привод подъёма, обеспечивающий работу шкивов.
Железнодорожный мост длиной 237,3 м включает в себя сооружение четырех опор, трёх металлических пролётных строений со сквозными фермами с ездой понизу. Центральный пролет является судоходным c подмостовым габаритом 50 м х 28,0 м.