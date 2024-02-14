Распадская совершенствует систему канатно-кресельных дорог

На шахте «Ерунаковская-VIII» реализовали проект «Голосовое оповещение на канатно-кресельных дорогах». Его цель — напомнить работникам о правилах охраны труда под землёй. Отечественное ПО внедрили на базе уже имеющейся на шахте автоматизированной системы оповещения, а затем разместили радиоточки по всей сети горных выработок.