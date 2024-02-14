Распадская совершенствует систему канатно-кресельных дорог

На шахтах Распадской угольной компании (РУК) стартовали два проекта, направленные на обеспечение безопасных условий труда и доставки сотрудников до рабочих мест.
На шахте «Осинниковская» ввели новый участок канатно-кресельных дорог (ККД) протяжённостью 530 метров. Дорога открыла движение до отдаленных проходческих забоев, соединила горизонты шахты глубиной 160 и 500 метров. Инициатива позволила увеличить скорость доставки горняков с соблюдением всех требований безопасности.
На шахте «Ерунаковская-VIII» реализовали проект «Голосовое оповещение на канатно-кресельных дорогах». Его цель — напомнить работникам о правилах охраны труда под землёй. Отечественное ПО внедрили на базе уже имеющейся на шахте автоматизированной системы оповещения, а затем разместили радиоточки по всей сети горных выработок.
«Горные работы на шахтах компании уходят глубже и дальше, время доставки горняков до рабочих мест увеличивается. Поэтому компания вводит новые участки, совершенствует конструкцию существующих ККД, чтобы обеспечить безопасные условия передвижения по горным выработкам, сократить время доставки», — отметил Максим Сидоров, первый заместитель генерального директора — технический директор Распадской угольной компании.
Распадская угольная компания активно внедряет на предприятиях новые технологии и цифровые проекты, чтобы создавать максимально комфортные условия труда для своих сотрудников. В ближайшие два года планируется запустить новые участки ККД на шахтах «Ерунаковская-VIII», «Распадская-Коксовая», «Усковская».
Общая протяжённость канатно-кресельных дорог шахт Распадской угольной компании составляет почти 20 километров.
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