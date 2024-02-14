Могилы в воде. Кладбище в Краснодаре превратилось огромное озеро

Сильные дожди превратили кладбище под Краснодаром в озеро. Из-за перенасыщения почвы влагой на погосте поднялись подпочвенные воды. В результате центральную часть территории подтопило.
«На кладбище подтопило 500 квадратных метров, после нескольких дней работы на сегодня площадь подтопленного участка уменьшилась до 150 квадратных метров», — ранее сообщали в муниципальном центре управления Краснодара.
После того, как дорожки и могилы ушли под воду, на место выехала спецтехника. Специалисты продолжают работать на территории и откачивать воду. Ежедневные работы проводятся уже в течение двух недель. Однако, как отмечают спасатели, подтопления возникают снова.
«Воду откачивают в светлое время суток, однако из-за грунтовых вод подтопления появляются снова», — уточнили в муниципальном центре управления Краснодара.
Отмечается, что служба спасения и МУП «Ритуальные услуги» работают на кладбище в хуторе Ленина ежедневно. В настоящее время работы продолжаются.