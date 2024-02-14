Скончалась мать Бориса Немцова

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы. 03.03.1928 — 14.02.2024», — написала она и прикрепила фотографию бабушки в молодости.
Немцова рассказала, что прощание с матерью политика состоится 16 февраля в городском ритуальном агентстве Нижнего Новгорода. Похороны пройдут на Бугровском кладбище в 12:30.
Дина Немцова (девичья фамилия Эйдман) являлась педиатром по профессии. Имеет звание заслуженного врача России.
Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве и приговорила к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.