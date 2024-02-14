В Калининградской области на неделе потеплеет до +10°С

В Калининградскую область приходит долгожданное тепло. В первой половине недели регион будет находиться под влиянием теплых воздушных масс, ждем до +7°С. В пятницу к нам придут более теплые, тропические воздушные массы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«Интенсивная адвекция тепла позволит впервые в этом сезоне подняться температуре до +10…+11°С», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для февраля это достаточно редко.
Но вот суточный рекорд от 2019 года, который составляет +12,1°С, вряд ли удастся побить.
Увы, уже в конце этой и в начале следующей недели (воскресенье-понедельник) в регион придут слабые морозы, но без осадков.
14 и 15 февраля температуры по области будут колебаться около отметок в +5…+8°С.