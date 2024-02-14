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В Калининградской области на неделе потеплеет до +10°С

Увы, рекорд 2019 года вряд ли удастся побить.
Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 60% 758 мм рт. ст. +5°

В Калининградскую область приходит долгожданное тепло. В первой половине недели регион будет находиться под влиянием теплых воздушных масс, ждем до +7°С. В пятницу к нам придут более теплые, тропические воздушные массы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Интенсивная адвекция тепла позволит впервые в этом сезоне подняться температуре до +10…+11°С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для февраля это достаточно редко.

Но вот суточный рекорд от 2019 года, который составляет +12,1°С, вряд ли удастся побить.

Увы, уже в конце этой и в начале следующей недели (воскресенье-понедельник) в регион придут слабые морозы, но без осадков.

14 и 15 февраля температуры по области будут колебаться около отметок в +5…+8°С.