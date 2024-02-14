В Калининградской области на неделе потеплеет до +10°С

В Калининградскую область приходит долгожданное тепло. В первой половине недели регион будет находиться под влиянием теплых воздушных масс, ждем до +7°С. В пятницу к нам придут более теплые, тропические воздушные массы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».