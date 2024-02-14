Восстановлено движение ж/д поездов из Ташкента в Ходжикент, Сырдарью и Гулистан

В компании «Узтемирйуловчи» сообщили о возобновлении движения междугородних пассажирских поездов, которые были приостановлены в ноябре прошлого года.
С сегодняшнего дня, 14 февраля начнут работать:
— маршрут № 6418 Ташкент — Сырдарья.
Время отправки из Ташкента — 20:30
Время прибытия в Сырдарью — 22:47.
С 15 февраля:
— маршрут № 6407 Сырдарья — Ташкент.
Время отправки из Сырдарьи — 04:12
Время прибытия в Ташкент — 06:21.
— маршрут № 6413 Гулистан — Ташкент.
Время отправки из Гулистана — 15:52
Время прибытия в Ташкент — 18:14.
— маршрут № 6414 Ташкент — Гулистан.
Время отправки из Ташкента — 12:59
Время прибытия в Гулистан — 15:27.
— маршрут № 6429 Ташкент — Ходжикент.
Время отправки из Ташкента — 07:06
Время прибытия в Ходжикент — 09:23.