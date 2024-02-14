В Салават Купере появится физкультурно-оздоровительный комплекс

Территория манежа займет площадь от 4 до 5 тысяч кв.м. Пространство поделят на три поля: два — для мини-футбола, еще одно — для волейбола и баскетбола. В манеже установят ворота, сетки и кольца, а пол покроют искусственной травой и спортивным линолеумом. Освещать зал будут антивандальные светодиодные светильники.