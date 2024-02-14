В Салават Купере появится физкультурно-оздоровительный комплекс

В жилом районе Салават Купере Кировского района Казани появится физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта ФИЗРА». Накануне о планах по строительству объекта на встрече с коллективом предприятия «Казаньоргсинтез» сообщил мэр города Ильсур Метшин. Предполагается, что спорткомплекс в смену смогут посещать до 64 человек.
Согласно информации, опубликованной на сайте «ГИС Торги», в здании расположатся манеж, фуд-корт, гардероб и ресепшен, тренерский кабинет и раздевалки, тренажерный зал, санузлы и сауна, залы для занятий йогой и танцами, кабинет врача с помещением для проведения медицинских процедур, инвентарные комнаты и др.
Территория манежа займет площадь от 4 до 5 тысяч кв.м. Пространство поделят на три поля: два — для мини-футбола, еще одно — для волейбола и баскетбола. В манеже установят ворота, сетки и кольца, а пол покроют искусственной травой и спортивным линолеумом. Освещать зал будут антивандальные светодиодные светильники.
По проекту строительства спорткомплекса предусмотрено шесть отапливаемых раздевалок, в каждой из которых будет свой санитарный узел с душевыми. В помещениях оборудуют места для переодевания с вешалками и сиденьями.
Кроме того, планируется оснастить центр кардио-тренажерами: в помещениях установят велотренажер, беговую дорожку, эллиптический тренажер, степпер и гребной тренажер.
До 15 марта принимаются предложения о заключении концессионного соглашения — победитель торгов займется строительством и эксплуатацией объекта.