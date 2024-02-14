Работу светофоров на улице Ларина изменили

В Нижнем Новгороде на улице Ларина изменился порядок дорожного движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
На светофорах в районе автобусной остановки «Молококомбинат» ввели два режима работы. Теперь они будут работать по-разному в часы пик утром и вечером. Кроме того, увеличился и цикл работы светофоров — до 150 секунд.
Также на улице Ларина разместили восемь дорожных знаков «Направления движения по полосам», чтобы водители заранее смогли выбрать нужную полосу.
«Эти изменения позволили гармонизировать движение транспорта на этом участке улично-дорожной сети и уменьшить заторы на въезде в город по улице Ларина», — сообщили специалисты департамента.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Мызинский мост полностью открыли для движения.