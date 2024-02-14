В Самаре прошел зимний Грушинский фестиваль

В Самаре 10 и 11 февраля проходил традиционный зимний Грушинский фестиваль в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2023−2024». Он состоялся в концертном зале Окружного дома офицеров.
Концерты зимнего Грушинского посетили 1200 зрителей. В них участвовали более 10 известных авторов, исполнителей и музыкантов, а также более 40 юных участников. 10 февраля прошел необычный концерт из двух отделений. В первой был представлен авторский детско-юношеский проект «Рука в руке». Вместе с детьми на сцене выступили Вадим Мищук, Анатолий Киреев, Роман Ланкин, Андрей Колесников и Грушинское трио.
Второе отделение дневного концерта было посвящено предстоящему 90-летию со дня рождения Юрия Визбора. Выступающие вспомнили легендарного мэтра и исполнили его песни в сопровождении ностальгических кадров 70-х годов прошлого века.
В конце вечера состоялся гала-концерт «Сверим наши песни», в котором приняли участие все гости фестиваля. Зрители, которые не смогли посетить концерт, смогли увидеть его в трансляции. За первый день ее посмотрели более 4500 зрителей.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что зимний Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом региона и является одной из визитных карточек. А в прошлом году во время гала-концерта на Грушинском фестивале родилась идея патриотического фестиваля бардовской песни «Za Победу», который сейчас проходит в Самаре.