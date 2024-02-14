В Самаре прошел зимний Грушинский фестиваль

Концерты зимнего Грушинского посетили 1200 зрителей. В них участвовали более 10 известных авторов, исполнителей и музыкантов, а также более 40 юных участников. 10 февраля прошел необычный концерт из двух отделений. В первой был представлен авторский детско-юношеский проект «Рука в руке». Вместе с детьми на сцене выступили Вадим Мищук, Анатолий Киреев, Роман Ланкин, Андрей Колесников и Грушинское трио.